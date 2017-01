Départ de Michel Bienvenu, directeur général de la CRÉ de l’agglomération de Longueuil

Celui qui occupait le poste de directeur général de la CRÉ de l'agglomération de Longueuil depuis septembre 2004, Michel Bienvenu, a annoncé son départ de l'organisme.



Confirmé par voie de communiqué en fin de journée lundi, le départ de Michel Bienvenu est effectif depuis le 19 avril.



M. Bienvenu relèvera de nouveaux défis dans les prochains mois, mais aucun détail sur ses intentions n'a été annoncé pour le moment.

À la CRÉ, on souligne que ce départ est une volonté commune de l'organisme et de M. Bienvenu et que le processus pour lui trouver un successeur n'a pas été enclenché.

Il y a à peine une semaine, la CRÉ annonçait l'adoption du Plan quinquennal de développement 2013-2018, un outil de référence pour tous les intervenants de l'agglomération.