Nathalie Boisclair est déçue d'avoir été oubliée

La conseillère, Nathalie Boisclair, est fortement désolée d'avoir été exclu du dévoilement de la Politique de l'habitation et du logement présenté jeudi par la Ville de Longueuil.

Le dévoilement avait lieu sur le futur site de «L'appart à moi» dans le district de Mme Boisclair.

Elle affirme sur les réseaux sociaux avoir siégé et travaillé à la Commission de l'habitation et du logement social et reproche donc à la Ville d'avoir omis de l'inviter, toutefois elle se réjouit de la concrétisation du projet «L'appart à moi».

Son ancienne collègue chez Action Longueuil, Monique Bastien, lui rappelle qu'elle ne siégeait pas à la Commission.

On sait que Mme Boisclair a joint ce printemps les rangs de Longueuil citoyens, formé par Josée Latendresse.

Sur le site de la Ville, il y est indiqué que Nathalie Boiclair a été (ou est) membre de la Commission de l'habitation et du logement social de l'agglomération de Longueuil.

Toutefois, son nom n'apparaît pas sur le Comité sur l'habitation dont le mandat a été d'élaborer la première politique d'habitation de la Ville.