Une pilule difficile à avaler pour l'administration St-Hilaire

L'administration St-Hilaire digère mal la pilule qu'elle a été forcée d'avaler mardi soir au conseil de ville sur le dossier des crédits de taxes pour attirer des entreprises dans la zone aéroportuaire.

Elle avait présenté, pour adoption, un avis de motion qui visait à accorder un crédit de taxes à toute nouvelle entreprise qui viendrait s'installer dans cette zone à Longueuil.

Mais le point à l'ordre du jour a été reporté à une date ultérieure sur demande du conseiller, Xavier Léger.

« Oui madame la Présidente, il y a plusieurs questions qui ont été posées à ce sujet là, donc on n'a pas eu les réponses, je demanderais le report. Merci! »

L'issue du vote a été tranchée par la présidente d'assemblée, Nathalie Boisclair.

Le conseiller Léger n'a pas justifié son motif pour le report, se contentant de dire que ce sont des points discutés en caucus et qu'ils sont confidentiels.

Sylvie Parent trouve la situation désolante et soutient que c'est un geste politique qui freine la compétitivité de Longueuil pour le développement industriel et commercial.

« Le bien commun là-dedans c'est de dire : on veut être proactif pour attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire. C'est ça le réel enjeu. On veut être proactif et là, on retarde, on repousse dans le temps et c'est ça qui est néfaste pour notre économie», dénonce-t-elle.

Selon elle, l'idée du crédit de taxes dégressif sur environ quatre ans aurait constitué un atout majeur pour les entreprises investissant un minimum de 3,5 M$.

Lors du conseil elle a dénoncé l'attitude des conseillers de l'opposition.

« Mais, bon certains élus de l'autre côté ne voient pas le développement économique de la même façon que nous. »