Disparition d'un homme à Saint-Lambert -RETROUVÉ

Florian Martel est porté disparu et le Service de police de l'agglomération de Longueuil demande l'aide du public pour le retrouver.

Monsieur Martel a 27 ans et la dernière fois qu'il a été vu, il se trouvait au parc du Havre à Saint-Lambert.

Les policiers ont des raisons de croire que sa santé pourrait être compromise.

Il mesure un mètre 80 et pèse 87 kilos, a les yeux et les cheveux bruns et s'exprime en français.

Lors de sa disparition Florian Martel portait un chandail rouge avec l'inscription « Je suis QC » à l'avant et « 15$ l'heure » à l'arrière.

Il portait également une casquette de couleur rouge écrite Molson dessus.

Il était chaussé d'espadrille foncée de marque « Under Armour »

Toute personne ayant de l'information est priés d'informer le SPAL ou de faire le 911.