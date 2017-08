Le projet de construction de L'appart à moi est lancé

C'est maintenant officiel, le projet d'habitation pour des personnes ayant une trisomie 21 devient réalité.

Le début des travaux de construction de l'édifice de neuf logements de type studio et estimé à deux millions de dollars, sera amorcé cet automne.

L'immeuble sera situé à l'angle du Chemin de Chambly et de la rue Tremblay dans l'arrondissement Saint-Hubert.

Une personne ressource pour offrir de l'encadrement habitera également les lieux.

Selon le président de l'organisme, Daniel Leblanc, ce projet était devenu une nécessité pour des citoyens qui veulent vivre un peu plus d'autonomie.

La Ville de Longueuil contribue à la réalisation du projet en octroyant une somme supplémentaire de 53 000$.

Les logements devraient être livrés au printemps 2018 et l'étape suivante, selon Daniel Leblanc, sera de mieux intégrer les locataires à la vie en société.

« On est en train de rêver, ou de concevoir des liens avec... dans le quartier que ce soit avec les entités et les commerçants pour faire connaître le potentiel humain de ces jeunes qui vont habiter dans la nouvelle résidence. La suite logique c'est de voir comment ils peuvent intégrer le milieu et amener leur contribution et leur couleur à la société. »