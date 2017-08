Longueuil reconduit son partenariat avec Service Animaliers Rive-Sud

La Ville de Longueuil va renouveler son entente contractuelle avec Services Animaliers Rive-Sud, et ce, pour dix ans.

La reconduction s'est toutefois fait dans un certain chaos, lors de la séance du conseil de ville, mardi soir.



Le conseiller Michel Lanctôt voulait le retrait de l'addenda 1 pour approuver le renouvellement du contrat avec le SARS, une position que comprenait difficilement Monique Bastien.

« Le gouvernement doit statuer sur ce point là, en particulier éventuellement eux-autres mêmes, pour qu'on puisse statuer à notre tour,. J'aimerais avant qu'on puisse statuer, que le gouvernement statue. »qui « Encore une fois je réitère, je demanderais des clarifications. M. Lanctôt me parle du point 1 qui signifie sur le projet de résolution qui d'approuver l'addenda 1 modifiant le contrat de service de gestion animalière ou s'il parle du point 1 de l'addenda lui-même. »

La note doit modifier le règlement qui concerne le contrôle des animaux sur le territoire et permettre à Longueuil de percevoir des sommes sur les licences.

Mais M. Lanctôt veut attendre que Québec légifère avec une loi sur les pitbulls et les chiens dangereux avant d’autoriser l’attribution du contrat tel que rédigé.

C’est finalement le directeur général, Patrick Savard, qui a fait la lumière sur la proposition.

« Quand on regarde l'article 1 de l'addenda, l'organisme rend à la ville des services supplémentaires suivants eu égard aux chiens de race pitbull tel qu'il sont définis au règlement. Si vous vous souvenez au cours des derniers mois, le Service animalier a du intervenir dans un secteur qui n'était pas prévu à l'entente qui était de traiter des chiens dangereux et des pitbulls, on a défini en quatre puces les actions qu'ils ont menées qui ont engendré des dépenses supplémentaires du montant qui est spécifié à la résolution. »

Le point comprend un versement de 98 000$ par année et a enfin été adopté à la lumière de ces explications.