Parachèvement du boulevard Grande Allée : détails sur les délais des travaux

Les travaux de parachèvement du boulevard Grande Allée, qui devaient être terminés à l'été 2017, sont reportés en 2018 en raison de délais d'obtention d'un décret environnemental.

C'est un citoyen, Christian Gaudette, qui a soulevé la question du retard des travaux sur l'artère qui sépare Longueuil de Brossard à la séance du conseil de ville de mardi soir.

Le projet initial, présenté conjointement avec la Ville de Longueuil, comprenait une piste cyclable du côté de la ville de Brossard seulement.

Cette décision avait été prise en tenant compte du quartier industriel qui se trouve du côté de Longueuil.

Un citoyen de Saint-Hubert s'est opposé à cette proposition.

« Le BAPE a nommé un médiateur et ce qui s'est passé c'est que le médiateur a entendu d'une oreille favorable les demandes de ce citoyen-là et a dit aux villes, Longueuil et Brossard, allez refaire vos devoirs et soumettez un projet avec une piste cyclable de chaque côté », relate le conseiller municipal de Brossard, Pascal Forget.

Les villes ont donc présenté un nouveau projet qui n'a pas été approuvé.

« Le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports, qui sont d'autres organismes du gouvernement provincial, ont dit : ça n'a pas de bon sens de faire une piste cyclable du côté de Saint-Hubert. La Ville de Brossard, on répond : on est d'accord avec vous, mais le BAPE a bloqué si on ne le faisait pas de ce côté-là », explique M. Forget.

Les retards sont causés par cette impasse entre les demandes du BAPE et des ministères en lien avec ce projet.