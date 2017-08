Jacques Lemire joint l'équipe Latendresse

Le conseiller indépendant dans le secteur Laflèche dans l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil, Jacques Lemire, cesse de faire cavalier seul.

Il vient de se ranger du côté de Longueuil citoyens / Équipe Josée Latendresse pour les élections municipales du 5 novembre prochain.

La chef du parti en a fait l'annonce au sortir de la séance du conseil de ville ce mardi soir.

Elle est plutôt fière d'avoir recruté ce nouveau candidat, conseiller depuis plus de 20 ans.

" On ne pouvait pas trouver un candidat aussi engagé , un homme d'action qui depuis 20 ans défend haut et fort les intérêts de ses citoyens, les représente d'une façon exemplaire, donc bienvenue au sein de l'équipe.'

Le nouveau venu a indiqué que son équipe électorale encourageait le saut dans la formation politique Longueuil Citoyen.

Il a affirmé avoir obtenu la certitude de conserver sont équité, si lui et le parti prennent le pouvoir en novembre.

" C'est l'équité pour tout le monde et c'est ce qu'on m'a promis . J'aurais pu rester indépendant, mais je crois en madame Latendresse . On le sent, le vent change, on le sent et dans le fond, je veux en profiter car j'ai confiance en elle."

Depuis 2013, M. Lemire n'a siégé sur aucun comité à la ville de Longueuil.