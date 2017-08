Chrono Aviation veut s'agrandir à Saint-Hubert

La compagnie de vols nolisés Chrono Aviation peut demander un permis à la ville de Longueuil pour son nouveau bâtiment industriel situé à l'aéroport.

Le PIIA de l'arrondissement Saint-Hubert relatif à la construction du hangar avec bureaux est approuvé.

C'est un projet de 10 M$, sur un terrain de 450 000 pieds carrés, qui créerait une quarantaine d'emplois.

Pour le vice-président, Dany Gagnon, la nouvelle serait bonne si l'organisme qui gère Aéroport Saint-Hubert ne se traînait pas les pieds dans ce dossier.

Il dit que DASH-L tarde à autoriser la location du terrain convoité et à faire la route pour permettre aux avions d'accéder à la piste d'atterrissage.

Il envisage même l’idée d’aller construire ailleurs.

"On a d'ailleurs avisé les gens de DASH-L, il y a déjà plusieurs mois de cela, c'est certaine que si pour nous à fin de septembre il n'y a pas de développement et que concrètement on n'a pas une offre de location de terrain, on va envisager d'autres options et il y en a d'autres options."

M. Gagnon regarderait vers un autre aéroport.

Le directeur général de DASH-L, Michel Beaudoin, dit que l'organisme est favorable au projet et souhaite sa venue, mais n'a aucun contact avec le promoteur.

Selon lui, il en coûterait environ un quart de millions de dollars pour paver le chemin de gravier existant entre le terrain convoité et la piste.

Mais pour cela ajout-t-il, Chrono doit informe DASH-L de l'évolution de son dossier pour que les membres du conseil d'administration se réunissent afin de prendre des décisions à ce sujet.