Une traverse piétonnière dans le Vieux-Longueuil revue par la Ville

La Ville de Longueuil installera une nouvelle traverse piétonne à l'angle des rues Saint-Laurent et Gardenville.

Celle-ci vient répondre aux demandes de citoyens préoccupés par la sécurité de leurs enfants après que le passage piéton au coin de la rue Saint-Laurent et Jean-Béliveau ait été enlevé sans préavis.

La nouvelle traverse est située seulement un coin de rue plus loin, mais elle respecte maintenant les critères de sécurité prévus par le ministère des Transports, selon Louis-Pascal Cyr, chef de service au Affaires publiques à Longueuil.

«Il y avait comme une préoccupation aqu niveau de la Ville de s'assurer qu'on n'invite pas les gens à avoir un comportement à risque, c'est-à-dire d'utiliser une traverse qui est trop près de l'arrêt. Après, on a dû faire une autre analyse pour Gardenville. Il faut s'assurer non seulement que la distance des autres arrêts est réglementaire, mais aussi qu'il y a un certain ''traffic'' de piétons qui justifie l'existence de la traverse», raconte M. Cyr.

Aucune brigadière ne sera en poste à cet endroit.

Une mesure Toutefois, réclamée par plusieurs parents.

Le nouveau passage est plutôt muni de dispositifs lumineux afin d'en améliorer sa visibilité auprès des automobilistes.

Selon M. Cyr, une nouvelle évaluation du besoin d'une brigadière sera effectuée par le Service de police de l'agglomération de Longueuil cet automne.

Si les policiers concluent qu'une telle présence est nécessaire, la Ville réévaluera sa position.