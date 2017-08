Le RTL prépare sa rentrée !

Les usagers du Réseau de transport de Longueuil vont découvrir certaines nouveautés et certains nouveaux services dès le 21 août.

D'abord, les personnes en fauteuil roulant pourront désormais monter à bord de l'autobus de la ligne 80.

C'est la huitième ligne à offrir un service de transport à ce type de clientèle.

Le RTL annonce aussi des départs additionnels vers le centre-ville de Montréal sur les lignes 45 et 90 et au Terminus de Longueuil pour les lignes 14, 19 et 180.

De plus, pour la rentrée scolaire, le Réseau veut simplifier le déplacement des étudiants par l'ajout de lignes pour desservir l'école Lucille-Teasdale à Brossard.

Trois lignes s'ajoutent et une autre pour les collèges privés.

Il y aura également des ajouts de départ en heures de pointe le matin et l'après-midi sur certaines lignes, des modifications sur d'autres et des abandons sur certaines.