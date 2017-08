Un défilé de véhicules anciens à Boucherville

Les amateurs de véhicules anciens se donnent rendez-vous à Boucherville ce dimanche pour voir défiler plus de 50 modèles du 17e et 21e siècle.

Ces modèles bien spéciaux seront en montre dès 14h45 au Parc de la Mairie dans le cadre du Grand défilé des modes de transport terrestre.

Ils auront d'abord défilés sur le boulevard du Fort-St-Louis en alliant les diligences et carrioles, les bus et camions, les véhicules de ferme, les autos anciennes et futuristes.

La parade sera aussi animée par deux fanfares, une famille iroquoise, des cheerleaders et les quinze enfants de Pierre Boucher costumés.

Il y aura au total quatre différentes expositions pour en apprendre davantage sur les véhicules d'antan, l'évolution des transports collectifs, et les technologies de l'avenir et sur les 100 ans de camionnage au Québec.