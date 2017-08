Brossard lance sa nouvelle Politique familiale

Les citoyens de Brossard vont finalement avoir accès au nouveau Plan d'action 2017-2019 découlant de la Politique Famille et aînés.

Le Plan qui comprend les grandes orientations de la Ville sera officiellement dévoilé le samedi 26 août prochain, lors de la dernière édition du Samedi en fête de Brossard.

Il comprend des éléments et actions à entreprendre qui relèvent de séances de consultation citoyennes tenues durant les trois dernières années.

Le Plan d'action 2017-2019 se veut une politique représentant un engagement municipal concret envers les familles et les personnes aînées.

La série de sondages et de forums a pris fin il y a près d'un an et les résultats ont été compilés et analysés par les élus.

L'initiative découle du comité famille et aînés.