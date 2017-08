Des trains miniatures à Saint-Constant

La maintenant traditionnelle exposition de trains miniatures fait à nouveau son apparition à Exporail, le Musée ferroviaire canadien de Saint-Constant.

Les adeptes de locomotives et de wagons pourront voir des modèles miniatures empreints de réalité les samedi et dimanche 19 et 20 août.

« Tout comme leurs homologues ingénieurs, les modélistes conçoivent des réseaux miniatures avec des structures, du matériel roulant, des bâtiments et des décors. »

Les public pourrai contempler des scènes de transport par train représentant la réalité d'aujourd'hui et d'hier.

Les portes du musée ouvrent à 9h.