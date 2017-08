Projet de loi 85 : La CCIRS veut des investissements dans le secteur est de l'A-30

La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) se questionne sur le peu de place réservé aux terrains du secteur Est de l'autoroute 30 dans le projet de loi 85 visant l'implantation d'un corridor industriel le long de cet axe routier.

Pour la présidente de la CCIRS, Catherine Brault, cette portion de territoire a un grand potentiel de développement.

«Ce qu'on a vu dans le projet de loi, c'est qu'il y a des terrains qui sont délimités par le gouvernement du côté de l'Ouest, mais il n'y a rien de prévu du côté de l'Est. Nous à la Chambre de commerce, notre territoire s'élargit jusqu'à Contre-Coeur, alors c'est sûr qu'on a des interrogations. On aimerait qu'il y ait quelque chose qui se passe du côté de l'Est. C'est sûr qu'il y des terrains de disponibles», clame la présidente.

Mme Brault soutient également que l'arrivée de nouveaux investisseurs dans la région nécessite l'agrandissement de l'autoroute 30.

«Encore fau-il que les voitures et les camions puissent transiger sur l'A-30. Vu qu'elle est déjà problématique, c'est sûr qu'on a beaucoup d'inquiétude! On sait qu'il y a le projet du REM qui s'en vient, les réparations au pont-tunnel, le développement du port de Contre-Coeur qui ava amener beaucoup de camionage», avertit Catherine Brault.

La Chambre de commerce s'inquiète également des dispositions du projet de loi qui permettraient aux entreprises de déroger aux règles d'urbanisme et à celles des terrains agricoles.