Pierre Brodeur annonce les grandes lignes de sa campagne électorale

Le candidat à la mairie de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, veut baser sa campagne électorale sur l'harmonie.

Il a en d'ailleurs fait son slogan électoral.

« Le slogan c'est : Œuvrons en harmonie. Je veux être disponible auprès des gens et de changer la façon de faire. Saint-Lambert a une histoire qui est riche. On avait des procédures, par le passé, qui faisait de Saint-Lambert une ville modèle. Malheureusement, il manque un peu de discipline et on va regarder vers l'avant pour changer les choses », explique le nouveau candidat.

L'homme politique veut notamment changer la dynamique au sein du conseil de ville et améliorer les relations avec les voisins de la municipalité, soit Montréal et l'agglomération de Longueuil.

L'ex-conseiller municipale de 1993 à 2002 pose un regard dur sur le conseil de ville sortant et déplore l'utilisation des tribunaux dans plusieurs dossiers.

« Il y a toujours un prix à payer lorsque, malheureusement, on choisit la voie des tribunaux pour revendiquer. À Montréal, on se plaint du bruit. On est en conflit avec l'agglomération de Longueuil. Il faut avoir une nouvelle façon de faire pour que les gens soient fiers de Saint-Lambert », rapporte Pierre Brodeur.

M. Brodeur est officiellement le quatrième candidat à se lancer dans la course à la mairie de Saint-Lambert.