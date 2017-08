Paul Leduc veut que Fatima Houda-Pépin rembourse l’Assemblée nationale

Paul Leduc a envoyé une lettre au Bureau de l'Assemblée nationale afin de dénoncer le remboursement des frais juridiques de Fatima Houda-Pépin par l'État.

Selon lui, lorsque Mme Houda-Pépin a tenu des propos diffamatoires à son égard, elle n'était plus députée, puisque les élections étaient enclenchées.

« La loi dit que quand l'Assemblée nationale est dissoute, les députés ne sont plus députés. Elle était, comme moi, un simple contribuable à ce moment-là », relate M. Leduc.

La loi prévoit le remboursement des frais juridiques des membres de l'Assemblée nationale si les faits reprochés se sont produits dans l'exercice de leurs fonctions.

Toujours selon M. Leduc, le jugement émis lors du procès ne respecte pas les critères qui permettent remboursement des honoraires par l'État.

« Si dans le jugement il est indiqué que c'est une faute grave, intentionnelle et de mauvaise foi, le député ou la députée doit rembourser ses honoraires. Et dans le jugement, c'est indiqué que c'est indiqué que c'est de mauvaise foi et que c'est intentionnel », explique le maire de Brossard.

Au terme d'un procès les opposant, l'ex-députée a été reconnue coupable de diffamation à l'endroit de Paul Leduc.