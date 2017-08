Les radars photos réduisent les risques d'accident à Longueuil

Les radars photo installés sur certaines artères principales de l'agglomération de Longueuil, à l'automne 2015, s'avèrent efficaces selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

Leur présence aurait accru la sécurité des automobilistes et des piétons d'environ 50 %.

C'est ce que soutient le capitaine Daniel Côté, responsable de la sécurité routière secteur nord au SPAL.

Il faut savoir que les radars fixes et mobiles surveillent la vitesse et le respect des feux de circulation.



Pour l'instant, le projet pilote ne rapporte aucun dollar à l'Agglomération, mais ne coûte rien non plus.

Si cette présence de radars photo améliore le bilan de sécurité dans les rues, il enregistre aussi les infractions et prend beaucoup de photos.

« Le mobile qu'on a va émettre en un mois 750 constats et la remorque va émettre 1285 constats. Nos radars fixes au feux rouges, eux, ils en émettent environ 3000 par mois parce que le radar fix au feu rouge détecte ceux qui ne s'immobilisent pas au feu rouge, mais aussi ceux qui passent sur le feu vert trop rapidement,» spécifie le capitaine Daniel Côté.

Les photos prises sont acheminées à la Sûreté du Québec pour analyse et au Fonds de la sécurité routière du Québec, qui décide d'émettre ou non un billet d'infraction.