Boucherville reçoit les descendants de ses fondateurs.

Dans le cadre des festivités du 350ème, environ 200 descendants des enfants de Pierre Boucher et des premiers habitants de la municipalité sont réunis à Boucherville.

Provenant d'un peu partout sur la planète, ces aïeuls des fondateurs de Boucherville ont répondu en grand nombre à l'invitation de la Corporation des fêtes de Boucherville.

Le maire Jean Martel tenait à faire une place aux héritiers de Pierre Boucher.

« C'est pour souligner comment les descendants de Pierre Boucher se sont répartis sur le territoire. Il a eu avec sa femme, Jeanne Crevier, 15 enfants. Ça peuple un territoire et il y a des gens d'un peu partout», rapporte le maire.

Pour Anne et Maelis, toutes deux originaires de Bourgogne en France, il existe un sentiment d'attachement entre elles et la Ville de Boucherville.



« Il y a un lien avec Boucherville depuis pas mal d'années. Il y a 25 ans, nos parents étaient venus et nous on est la génération suivante. [...] C'est très important. Ma famille est très nombreuse, on est très proches et c'est important de génération en génération de savoir qui est Pierre Boucher», expliquent les deux descendantes du fondateur de la municipalité.

Les nombreux invités participeront à diverses activités au cours de la fin de semaine.