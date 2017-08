Foule record pour le concert de Ginette Reno

Un foule record d'environ 20 000 personnes s'est déplacée au Parc de la Rivière-aux-Pins, à Boucherville pour le concert de Ginette Reno, jeudi soir.

L'évènement se déroulait dans le cadre des Rendez-vous de la Mairie et réunissait sur scène, l'interprète d'Un peu plus haut, Marc Hervieux et les musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction du maestro Marc David.

La grande dame de la chanson, originaire de Boucherville, a reçu le Prix Pierre-Boucher pour sa carrière prolifique à cette même occasion.

Il s'agissait d'un des concerts le plus importants pour la Ville qui fête son 350e anniversaire.