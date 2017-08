Le RTL offre des navettes gratuites pour le Rendez-vous de la mairie 2017

Les citoyens de Boucherville pourront profiter de navettes gratuites du Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour assister au Rendez-vous de la mairie 2017, ce soir.

Le RTL offrira des navettes à partir du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et de l'école secondaire de Mortagne au parc Rivière-aux-Pins, où aura lieu l'événement.

Il sera possible de monter et de descendre des navettes le long du trajet régulier du RTL sur le boulevard De Montarville entre les boulevards Samuel-de-Champlain et De Mortagne.

Le Rendez-vous de la mairie est un concert offert dans le cadre du 350e anniversaire de Boucherville.