Les Ducs signent une 27e victoire cette saison

Un circuit de deux points de Jacob Ménard a permis aux Ducs de Longueuil de vaincre les Guerriers de Granby, 10 à 6, hier (lundi) soir.

En retard 6 à 5 en 6e manche, la longue balle de Ménard a amorcé une séance de cinq points pour les Longueuillois qui n'ont jamais été rattrapé par la suite.

Offensivement, plusieurs éléments se sont démarqués. Notons les trois coups sûrs et deux points marqués par Xavier Langlois et les deux coups sûrs et trois points produits du vétéran Philippe Blaquière.

Avec ce gain, les Ducs ont signé une cinquième victoire consécutive et une 27ème victoire cette saison.

Les deux rivaux de la section Uniprix se retrouveront ce soir à Granby. Il s'agira du dernier affrontement entre les deux clubs cet été.