Candiac nomme son nouveau directeur du Service des travaux publics

Sébastien Lévesque est le nouveau directeur du Service des travaux publics de Candiac.

Il remplace Robert Martineau qui quitte pour sa retraite. Ce dernier a été à l'emploi de la ville pendant 14 ans.

Le nouveau directeur possède un baccalauréat en urbanisme.

Il a été au service de l'arrondissement Le Sud-Ouest, à Montréal, dans le Service des travaux publics depuis 2003.

Il a notamment optimisé la gestion des matières résiduelles et mis en place des programmes et plans d'actions en matière de réfection et d'entretien d'infrastructures.