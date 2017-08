Possible délit de fuite mortel sur l'autoroute 30

Un homme de 21 ans a perdu la vie cette nuit sur l'autoroute 30 à Brossard, dans ce qui pourrait être considéré comme un délit de fuite mortel.

« On enquête actuellement pour savoir s'il s'agit d'un délit de fuite. Il pourrait y avoir un poids lourd et un véhicule d'impliqués. Le conducteur du véhicule, s'il y a eu impact, a perdu la maitrise. Il s'est retrouvé dans le terre-plein du centre et a heurté un lampadaire », explique l'agente Ingrid Asselin de la Sûreté du Québec.

Quatre personnes se trouvaient dans l'automobile. La victime siégeait à l'arrière du véhicule.

Les trois autres occupants ont subi des blessures, mais on ne craint pas pour leur vie.

La SQ a retrouvé le camion lourd, mais pas son conducteur.

Des enquêteurs reconstitutionnistes ont évalué la scène d'accident et cherchent à savoir s'il y a eu collision.