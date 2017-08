Fatima Houda-Pépin demande la permission d’aller en appel

C'est ce matin que Fatima Houda-Pépin a demandé la permission de porter sa condamnation pour diffamation en appel.

Mme Houda-Pépin a été condamnée le 31 mai dernier à verser 24 000$ au maire de Brossard, Paul Leduc.

Lors de la campagne électorale de 2014, elle avait écrit dans une lettre ouverte que M. Leduc offrait une élection « clé en main » à Gaétan Barrette, son adversaire de l'époque.

L'avocat de Fatima Houda-Pépin, Me Julius Grey, affirme que ces propos sont liés à la politique, et non à la vie privée.

Mme Houda-Pépin saura le 9 août prochain si elle pourra porter sa cause en appel.