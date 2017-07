Fermeture de nuit du boulevard Marie-Victorin Est

Le boulevard Marie-Victorin Est sera fermé les nuits du 31 juillet au 2 août de 22h à 5h, du 3 août entre 22h30 et 5h et du 4 août entre 23h et 6h à la hauteur de la bretelle d'accès pour l'A-10 Est.

La bretelle de la sortie 53 du pont Champlain en direction Rive-Sud sera aussi fermée.

L'installation de plateformes de travail pour les travaux du nouveau pont Champlain causent cette fermeture.