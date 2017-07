Moisson Rive-Sud appelle à la générosité des gens

Moisson Rive-Sud appelle à la générosité des citoyens alors que l'été est souvent synonyme de précarité pour l'organisme.

Outre les besoins en denrée alimentaire, la société a particulièrement besoin de dons en argent, comme l'explique son directeur général, Dany Hétu.

« Ce qui nous aiderait, c'est davantage de sous pour être capable de conduire nos opérations. C'est-à-dire, d'aller porter les denrées vers nos organismes qui viennent en aide principalement aux jeunes d'âge scolaire », explique le gestionnaire.

M. Hétu rapporte que la période estivale est critique pour cette population, qui ne reçoit plus l'encadrement des écoles durant l'été.

Dans les dernières années, Moisson Rive-Sud voit une diversification de la population fragilisée.

« Il y a moins de gens démunie sur l'aide sociale et d'avantage de jeunes couples qui travaillent. C'est probablement la variable qui change le plus dans les derniers mois et dernières années », relate Dany Hétu.

Pour effectuer un don ou faire une demande d'aide alimentaire, vous pouvez contacter l'organisme sur son site web.