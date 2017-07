Le mois de l'archéologie battra son plein à Longueuil

Dans le cadre du mois de l'archéologie, la Ville de Longueuil propose une foule d'activités thématiques tous au long du mois d'août sur son territoire.

L'événement phare se tiendra au parc Archéologique de la Baronnie, samedi 12 août. Celui-ci est situé sur la rue Saint-Antoine, entre le rues Bord-de-l'eau Est et Saint-Charles Ouest.

Une journée d'activités familiales gratuites s'y tiendra. On y retrouvera, entre autres, des spectacles de contes, un atelier de fabrication de minifléchés, la dégustation de pain cuit dans un four traditionnel et une rencontre culturelle avec la communauté mohawk.

Au courant du mois, il y aura aussi des activités thématiques à la Maison André-Lamarre, au Musée de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue et au Centre Marie-Rose.