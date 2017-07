Le BST poursuit son enquête sur la collision d’avions à Saint-Bruno

Le Bureau de la sécurité dans les transports tente toujours de savoir ce qui s'est passé lors de la collision entre deux petits avions au-dessus des Promenades Saint-Bruno.

L'accident s'est produit le 17 mars dernier et a coûté la vie à un élève pilote de 21 ans, lorsque son petit appareil s'est écrasé dans le stationnement des Promenades.

L'autre pilote, un homme de 23 ans, s'en est tiré avec des blessures sévères.

Tous deux étaient étudiants d'origine chinoise à l'école de pilotage de la compagnie Cargair / Max Aviation.

Le BST mentionne qu'il faudra encore quelques mois pour compléter l'analyse des épaves des deux appareils de type Cessna.

Celles-ci sont dans les laboratoires du BST à Ottawa et les enquêteurs cherchent à établir le plus fidèlement possible les faits qui ont conduits à la tragédie.