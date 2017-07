Une traversée Gaspé-Montréal en fauteuil roulant au profit des lésés médullaires

La Fondation Adapte-Toit organise une traversée en fauteuil roulant de Gaspé à Montréal avec l'objectif de ramasser des dons et de sensibiliser la population à la cause des gens vivant avec une lésion de la moelle épinière.

Le fondateur de la Fondation, Julien Racicot, parcourra plus de 1200 kilomètres sur son fauteuil roulant électrique et ce, en 30 jours.

« On s'est dit : pourquoi ne pas aller à la rencontre des gens pour les informer de cette situation-là, qui est assez méconnue. En même temps, faire connaitre la cause et collecter des dons par un événement qui sort du commun », explique M. Racicot.

Il a subi, à l'âge de 18 ans, un accident de voiture qui l'a laissé paralysé en bas des épaules.

Situé à Longueuil, la Fondation adapte-toit a comme mission de soutenir les personnes lésées médullaires dans l'aménagement accessible et adapté de leurs logements ainsi que dans l'accès aux soins et services d'aide à domicile.

La traversée débutera le 15 août prochain et l'objectif est d'amasser 375 000$.