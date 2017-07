Entente de principe conclue à l’usine Unibroue

Une entente de principe a été conclue entre la partie patronale et syndicale de l'usine Unibroue de Chambly concernant le renouvellement de la convention collective.

Le contenu de cette entente est pour l'instant confidentiel, puisque les quelque 80 employés en grève devront passer au vote prochainement.

« Le syndicat doit présenter l'ensemble de l'offre aux employés dans les prochains jours. Ça va être un vote en assemblée générale par les employés, un vote qui, on espère, sera positif, pour que les employés puissent retrouver leur travail le plus rapidement possible », explique Stéphane Lafrance, directeur des opérations à l'usine Unibroue.

Rappelons que les employés syndiqués de l'usine de Chambly ont déclenché une grève illimitée le 7 juin dernier.

La gestion du temps supplémentaire et le respect de l'ancienneté des employés sont au cœur des revendications de ceux-ci.