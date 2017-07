Le son de Metallica est bien présent à Saint-Lambert

Les citoyens de Saint-Lambert ont profité bien malgré eux, pour certains, du spectacle du groupe Metallica hier soir sur l'île Notre-Dame.

Cette situation a suscité des dizaines de plaintes auprès de l‘administration municipale et du maire Alain Dépatie.

La proximité de la scène, en raison des travaux de réaménagement du parc Jean-Drapeau, fait en sorte que le bruit est encore plus fort à Saint-Lambert.

Pour le maire Dépatie, le déplacement de la scène prend davantage de citoyens en otage du bruit qui est maintenant dirigé vers le centre-ville.

"La zone du Village est plus densément peuplée que les maisons unifamiliales qui demeurent plus à l'est, entre les limites de Longueuil et le centre-ville. C'était plus problématique le long de Riverside et à l'intérieur des terres. Disons qu'il y a probablement plus de monde qui est afefcté."

La Ville invitait les mécontents à envoyer leurs plaintes à la Direction du Parc Jean-Drapeau.

Celle-ci affirme n'en avoir reçu aucune, tout comme le Service de police de l'agglomération de Longueuil.

La Direction du Parc dit avoir débloqué deux millions de dollars pour aménager une technique de mitigation du son lors de la réouverture du parc en 2019.