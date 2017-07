Double meurtre à Brossard : Le SPAL toujours à la recherche d'indices

La police de Longueuil ratisse activement les fossés qui longent le chemin des Prairies à la recherche d'indices dans cette sordide histoire de double meurtre à Brossard.

Un périmètre de sécurité et le poste de commandement de la police sont toujours installés sur les lieux de la découverte.

« On fait tout le chemin des Prairies, ainsi que le boulevard Rome. On ratisse le secteur d'environ une vingtaine de mètres dans les fossés. On recherche des indices, que ce soit une arme, un cellulaire ou n'importe quel objet » explique le sergent Brassard du SPAL.

Un peu plus tôt aujourd'hui, le SPAL avait révélé les noms des deux jeunes hommes.

« Il s'agit de Kevin Paul, né en 1994 et Mohamed Odeh, né en 1996. Les victimes sont connues de nos services, mais n'ont pas d'antécédent judiciaire », relate le relationniste du SPAL, l'agent Jean-Pierre Voutsinos.

Avec ce dévoilement, le SPAL espérait faire avancer l'enquête et les policiers ont reçu cinq appels du public depuis.

Rappelons que les deux victimes ont été trouvées aux abords du Centre de plein air de Brossard et qu'elles auraient été tuées par balle.

Il semblerait que les jeunes hommes auraient été forcés de s'agenouiller avant d'être abattus à bout portant.

Le SPAL demande toujours l'aide du public pour élucider cette affaire. Toute personne qui aurait des informations peut contacter le 911.

* Avec la collaboration d'Henri-Paul Raymond et de Laurence Chartrand