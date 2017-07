Le Groupe Atis annonce l'acquisition de Fenestration Pro-Tech

Le Groupe Atis, établi à Longueuil, a annoncé l'acquisition de l'entreprise Fenestration Pro-Tech.

Entreprise de renommée en Estrie depuis plus de 25 ans, Pro-Tech se spécialise dans les projets de rénovation sur mesure et de constructions neuves.

L'alliance entre les deux entreprises permettra d'offrir un plus large éventail de produits de portes et fenêtres en Estrie et en Montérégie.

Groupe Atis inc. est l'un des plus importants fabricants de portes et fenêtres avec 1400 employés et des revenus de 200 millions de dollars.