Saint-Bruno adopte une nouvelle réglementation sur les animaux

Les propriétaires d'un animal de compagnie de Saint-Bruno-de-Montarville ne sont plus obligés de payer pour la licence de leur animal.

Elle est désormais gratuite en tout temps, mais il faut cependant l'enregistrer au Centre communautaire.

La conseillère, Marilou Alarie, a mentionné que seulement 10 % des citoyens achetaient la médaille pour leur animal domestique.

De plus, les élus ont adopté un nouveau règlement lors du conseil de ville hier soir qui permet d'emmener son chien avec soi dans les parcs municipaux.

Il faut que l'animal soit en laisse en tout temps.

La Ville interdit aussi de vendre, dans une animalerie située sur son territoire, des animaux qui ne proviennent pas d'un organisme accrédité.

«Il y a un changement important dans notre réglementation, c'est-à-dire que les animaleries qui sont sur le territoire montarvilois, ne pourront plus vendre des animaux, comme des chiens et des chats qui ne proviennent pas de refuges ou d'organismes de protection. Alors on leur donne six mois pour s'ajuster», explique Mme Alarie.