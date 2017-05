Brossard : discorde sur le financement du viaduc du boulevard du Quartier

La saga du viaduc du boulevard du Quartier se poursuit à Brossard.

Lors du conseil municipal d'hier, la conseillère Doreen Assaad est revenue à la charge pour demander une consultation publique sur ce projet.

Alors qu'une proposition d'un emprunt de 7 M$, relatif au projet du pont d'étagement, était sur la table, la conseillère de l'opposition a proposé un amendement. Elle voulait inclure une consultation de l'entièreté de la population brossardoise. Celle-ci a été battue à cinq contre quatre.

« Ce qui est fatigant avec le nouveau règlement 400, c'est qu'il est financé avec nos surplus. Personne n'est en mesure de dire s'ils sont d'accord avec ça ou non. On va de l'avant avec un viaduc sans subvention. J'ai l'impression qu'avec les décisions politiques que M. le maire a trop longtemps travaillées en mode bancaire et il nous prend pour des guichets automatiques », a expliqué Mme Assaad suite au rejet de sa proposition.

Ce sujet soulève les passions à Brossard, alors que beaucoup de citoyens, présents à la séance du conseil, ont exprimé leur soutien à la proposition de Mme Assaad.

Le viaduc était d'ailleurs le sujet abordé le plus fréquemment lors de la période des questions.

Lors des derniers mois, la Ville a annulé les journées de registre pour le règlement d'emprunt de 47 M$ pour la construction du viaduc.

Brossard a, par la suite annulé cet emprunt pour proposer un avis de motion pour un emprunt de 7 M$ en avril. L'administration Leduc mentionnait au passage que celui-ci ne serait pas soumis à un référendum citoyen.

Ce référendum avait été demandé par l'opposition et plus de 1 000 citoyens sous forme de pétition.

Le pont d'étagement reliera le nouveau complexe immobilier Solar Uniquartier au Quartier Dix30.

Rappelons les coûts de celui-ci seront assumé entièrement par les contribuables brossardois.