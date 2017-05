Un organisme de Longueuil veut nourrir les itinérants.

L'organisme Les porteurs d'espérance de Longueuil veut offrir des repas quotidiens aux itinérants, les gens dans le besoin et aux sans-abri.



Actuellement, l'organisme réussi à servir 150 repas par semaine à cette clientèle, mais aimerait faire plus.

Il songe donc à acquérir un local pour ses activités, et ce, d'ici l'automne prochain.

Cependant, comme l'indique Lise Béliveau, Les porteurs d'espérance a besoin de 500 000$ pour acheter et rénover le local convoité sur la rue Saint-Jean.

Pour ce faire, l'organisme tient des activités de financement, sollicite des députés et la ville de Longueuil.

«Nous on espère pouvoir partir comme il le faut à l'automne au lieu de recommencer ailleurs. Je suis en contact avec Catherine Fournier. Je veux aussi demander à M. Gino Chouinard s'il peut nous donner une journée des profits de Chocolat Favoris. On essaye de trouver des trucs », explique Mme Béliveau.

C'est un deuxième organisme qui vient en aide aux sans-abri et Lise Béliveau croit qu'il y a de la place pour les services que veut offrir Les porteurs, même si la Table Itinérance Rive-Sud est active auprès des itinérants.

Le porte-parole, Marco Carpyntero n'a pas de contact avec les gens des porteurs, et rappelle que son organisme fait du travail de réinsertion sociale et d'hébergement auprès des sans-abri et ne sert pas de repas.

Il craint un dédoublement de services toutefois dans certains domaines.