Travaux de nuit dans le tunnel Louis-H.-La Fontaine

Les usagers de la route qui empruntent le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine la nuit doivent s'attendre à un ralentissement dès le 15 mai.

Le ministère des Transports informe que des fermetures partielles de nuit se feront pour appliquer un produit imperméabilisant sur les murs et le plafond du tunnel.

Ces travaux sont prévus sur au moins huit semaines et vont occasionner la fermeture de deux voies sur trois entre 22 h et 5 h en semaine.

Le vendredi, ce sera entre 23 h et 8 h, le samedi, entre 23 h 59 et 9 h le lendemain et la fermeture de voies se fait entre 22 h et 5 h dans la nuit de dimanche à lundi.



À noter aussi que pendant les travaux, la vitesse est réduite à 50 km/h en zone de chantier.