Gaétan Barrette aurait sauvé une clinique privée sur son comté avec des fonds publics

La clinique Chirurgie DIX30 de Brossard a reçu 3,4 M$ sur les quatre millions prévus pour un projet-pilote de la part de Gaétan Barrette alors qu'elle n'avait même pas à payer son loyer sans l'aide du gouvernement.

Selon le Journal de Montréal, cette clinique ainsi que deux autres de Montréal et Laval, Rockland MD et Opmédic font partie d'un projet pilote qui finance des chirurgies au privé.

Ces deux dernières cliniques n'ont reçu que 600 000$ et 200 000$ respectivement et n'ont pu commencer leur activités qu'environ six mois plus tard que la clinique de Brossard.

Toutefois, la clinique brossardoise accusait des retards dans le paiement de son loyer, à un point tel qu'elle a été mise en demeurer le 29 juin.

Le 5 juillet 2016, Gaétan Barrette s'est présenté à la clinique et a affirmé vouloir que le nombre de chirurgies augmente rapidement.

Pendant ce temps, les projets des cliniques de Montréal et Laval étaient sur la glace.

Toujours selon Le Journal, la directrice générale de Chirurgie DIX30, Aline Dorval, a écrit, dans un courriel envoyé aux gestionnaires de la bâtisse et dont une copie a été déposée au palais de justice: «Le Dr Barrette veut que, déjà en août, une augmentation des activités soit visible... On voit que Dr Barrette met de la pression sur ses troupes».

Pour Gaétan Barrette, il est normal que Chirurgie DIX30 ait reçu un montant de 3,4 M$ car elle a été la première des trois cliniques à commencer le projet.

Le fait qu'elle soit située sur le territoire de sa circonscription n'a rien à voir.

Le ministre de la Santé promet de rééquilibirer l'écart entre Chirurgie DIX30 et les deux autres cliniques d'ici la fin du projet-pilote en 2019.