Des entrepreneurs de la Rive-Sud récompensés lors du Gala Dominique-Rollin

C'est hier qu'a eu lieu la 33e édition du Gala Dominique-Rollin, qui récompense des hommes et femmes d'affaires de la Rive-Sud.

La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud a remis des prix dans 10 catégories en plus de trois prix spéciaux.

Cette organisation défend les intérêts de dizaines d'entreprises auprès des différentes instances gouvernementales et leur offre la chance de se faire valoir.

« La Chambre de commerce de la Rive-Sud ça regroupe tellement d'entreprises, c'est tellement un gros bassin. D'avoir pu se démarquer là-dedans et se positionner comme nouvelle entreprise c'est déjà une victoire pour nous », raconte Vincent Chabot, producteur chez Koze.tv qui était en lice dans la catégorie nouvelle entreprise.

Son associé Pierre-Luc Miville est aussi très heureux de pouvoir compter sur le support de la Chambre de commerce.

« On est vraiment surpris de voir la qualité des entreprises qui se retrouvent sur la Rive-Sud, de ville en ville y'a vraiment de la grosse qualité on l'a vu ce soir. Il y a des firmes qui sont internationales. Nous, en tant que nouvelle entreprise, on se positionne là-dedans, on se dit « ok, on sait ce qu'on doit atteindre » et maintenant faut qu'on se botte le derrière pour pouvoir y arriver. »

Voici la liste complète des lauréats des Prix Excellence, remis en partenariat avec plusieurs ambassadeurs du monde des affaires.

Catégorie « Commerce de détail » :

- Électroménagers Longueuil

- Jean Bouffe (Lauréat)

- Chambly Honda

Catégorie « Innovation et technologies » :

- Cookina

- PAD Peripheral Advanced Design inc. (Lauréat)

- Isaac Instruments

Catégorie « Entrepreneurs et métiers de la construction » :

- Gestion Pierre Bourdon

- Les Entreprises SBG (Lauréat)

Catégorie « Exportation » :

- Exprolink

- InnuScience (Lauréat)

- Elka Suspension

Catégorie « Relève et transfert d'entreprise » :

- GLT+

- Magnor

- Les Technologies Polycontrôles (Lauréat)

Catégorie « Nouvelle entreprise » :

- Brasserie New Deal Brewing Co. (Lauréat)

- District 1 Lasertag

- Koze.tv

Catégorie « Entreprise de service de moins de 50 employés » :

- Laforge environnement (Lauréat)

- Multi Pression L.C. inc

- Solutions TGB

Catégorie « Entreprise de service de 50 employés et plus » :

- Infrastructel

- Navada Ltée (Lauréat)

Catégorie « Entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 M$ » :

- Catsports

- Éclairage Quattro

- Scène Éthique (Lauréat)

- Solutions murales Proslat inc.

Catégorie « Entreprise manufacturière ou de distribution de 10 M$ et plus » :

- Félix Compounds (Lauréat)

- Fibrobec

Catégorie « Prix développement durable » :

- Éclairage Quattro (Lauréat)

Catégorie « Prix coup de cœur » :

- Solutions murales Proslat inc. (Lauréat)

Catégorie « Prix entreprise de l'année » :

- Scène Éthique (Lauréat)