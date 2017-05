46 000$ ammasés lors du 4e évènement bénéfice du FM 103,3

Le 4e événement bénéfice du FM 103,3 se tenait le mercredi 10 mai dernier au club de Golf le Parcours du Cerf de Longueuil en compagnie de distingués invités de la scène politique, dont Diane Lamarre et Catherine Fournier qui se sont toutes deux prononcées récemment sur l'importance de trouver des solutions au financement des médias locaux.

Plus de 200 personnes se sont réunis pour cette Dégustation de vins et de fromages qui a permis d'amasser plus de 46 000$.



Monsieur Michel Leroux, président de conseil d'administration du FM 103,3 a annoncé que les profits de cette soirée servirons à poursuivre les initiatives du chantier identitaire amorcé l'an dernier qui a permis de définir un positionnent, un plan d'action et une signature commerciale pour notre territoire, la grande Rive-Sud.



Orchestrée par madame Diane Trudel, animatrice et productrice au FM 103,3, la soirée a aussi permis de remettre en prix pas moins de 28 000$ en cadeaux aux invités, comprenant une foule de forfaits offerts par les partenaires tels que la pâtisserie Ô Gâteries, la Boulangerie du Marché les restaurants l'Incrédule et Moghel Tandoori, les fromageries Fritz Kaiser, et Domaine Féodal , le Spa Eastman, Bijouterie Véronneau et plusieurs autres.

Un voyage en Espagne a aussi été offert par Célébritours.