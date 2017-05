Sherweb s'installe à Longueuil

L'entreprise Sherweb, spécialisée en solutions informatiques pour les entreprises, s'installe à Longueuil et créera 200 emplois.

La compagnie de Sherbrooke investira 8M$ pour l'aménagement de ses nouveaux bureaux situés à la Place Charles-Le Moyne.

Un choix qui était logique pour le vice-président du service client de Sherweb, Samuel Guenette.

« Le choix est logique. La distance et la proximité entre Sherbrooke et la rive-sud. Aussi, pour l'accès au basin bilingue de main d'oeuvre qualifié de la région de Longueuil, avec un accès propice à Montréal. Ce sont les principales raisons qui nous ont porté à venir à Longueuil. L'emplacement est de choix, l'accès est facile, les transports en commun sont présents et cela nous permet aussi d'offrir un milieu de travail de qualité » explique M. Guenette

Afin d'attirer Sherweb, Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) lui a octroyé une aide financière non remboursable de 100 000$.

L'entreprise est présentement en campagne de recrutement pour pouvoir les 200 postes dont la majorité se trouvent en support informatique.

DEL et la Ville ont donc décidé d'afficher des publicités promouvant la compagnie, notamment sur les panneaux d'affichage variables qu'on retrouve sur le territoire longueuillois.