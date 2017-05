Le niveau de l'eau affecte Longueuil

Bien qu'on ne dénote pas d'inondations dans l'agglomération de Longueuil, le haut niveau de l'eau affecte tout de même la région.

La Ville de Longueuil a annoncé dimanche après-midi la fermeture du Parc de l'île Charron et de la rampe de mise à l'eau pour les embarcations jusqu'à nouvel ordre.

Du côté de l'Association SOGERIVE, responsable de la marina de Longueuil, l'électricité a dû être coupée alors que le niveau d'eau a atteint les 10 pieds de hauteur.

«Pour le moement, les problèmes qu'on a eu c'est qu'on a dû allonger nos chaînes pour ne pas briser les quais. Depuis vendredi, on a dû fermer notre système d'électricité car on avait peur qu'il y ait des problème de sécurité. On arrêté [aussi] de mettre des bateaux à l'eau», explique Ginette McDuff, directrice de SOGERIVE.



Si le niveau de l'eau descend, non seulement à Longueuil, mais également ailleurs au Québec, Mme McDuff envisage un retour de l'électricité d'ici la fin de la semaine.

«Ça fait au moins 50 ans qu'on a pas vu ça. J'avais mis la hauteur des quais à 10 pieds, au cas où l'eau pourrait monter par dessus la jetée. Je ne pensais pas le voir! C'est sûr que nous on souhaite qu'il n'y ai pas beaucoup de vents. On ne veut pas qu'il y ait des groses vages pour ne pas endomager les quais, pour ne pas que l'eau monte davantage sur le terrain», ajoute Mme McDuff.

Même son de cloche du côté de la marina de Boucherville.

Pour le propriétaire, Jeannot Picher, la situation n'est pas dramatique même s'il a dû allonger les chaînes des quais pour éviter les bris.

Il affirme toutefois surveiller de près la situation car elle pourrait empirer rapidement.

Le mauvais temps et les pluies ont également retardé la location des quais à son établissement.

Jeannot Picher ne croit pas devoir essuyer des pertes économiques, mais il assure que la saison commence très lentement.