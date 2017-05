Longueuil dévoile sa programmation de la Fête nationale

Longueuil recevra de nombreux artistes pour célébrer la Fête nationale les 23 et 24 juin prochains.

Le vendredi 23 juin les festivités se dérouleront dans le Vieux-Longueuil. Charles Kardos assurera la première partie du spectacle qui sera suivi du duo de rockeurs que forment Martin Deschamps et Breen Leboeuf.

Pour le gagnant de La Voix Junior et longeuillois, il s'agit d'une belle occasion de rencontrer ses fans.

« Il y a beaucoup de gens de Longueuil, qui m'ont écrit pour me dire bravo. J'ai trouvé ça vraiment le fun et je vais pouvoir les rencontrer. Je vais pouvoir leur rendre la pareille, leur rendre le bien-être qu'ils m'ont donné », rapporte le jeune chanteur.

Martin Deschamps, qui fêtera son anniversaire le soir même, s'attend à avoir énormément de plaisir auprès de son ami Breen Leboeuf. Ils feront plusieurs de leurs titres respectifs, mais aussi les plus grands succès de la formation Offenbach.

Le lendemain, Paul Piché sera la grande vedette de la scène au parc de la Cité. Le chansonnier, qui fête ses 40 ans de vie professionnelle, sera accompagné de Vincent Vallières, Florence K et de Koriass.

Le rappeur, récipiendaire de l'album hip-hop de l'année en 2014, sera d'ailleurs le premier artiste de cette sphère à jouer dans le cadre d'une Fête national à Longueuil.

« Paul Piché, dans son speech, parlait de l'importance d'inclure ce qui est plus moderne et plus diversifié. Donc, ça fait partie de cette inclusion-là. De mettre du rap, c'est mettre de la musique actuelle, jeune et qui est très écoutée au Québec », explique Koriass.

Pendant les deux jours, il y aura aussi une foule d'activités familiales, comme du yoga en plein air, des sports en démonstration et un pique-nique festif. Pour voir la programmation complète, il suffit d'aller sur le site web de la Ville de Longueuil.