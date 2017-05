Les pompiers de Longueuil prêtent main forte à Oka et à Rigaud

Des pompiers longueuillois sont mobilisés depuis vendredi dernier afin de venir en aide aux autorités de Rigaud et d'Oka en raison des inondations.

«Ce que mes hommes font là-bas, c'est le travail de pompier et les pompiers là-bas aident les citoyens. Donc, nous on répond aux appels des alarmes d'incendies, les feux de bâtiments et tout [autre urgence] pendant qu'eux assistent les gens qui subissent les innondations qui font rage en ce moment» explique, Mario Martin, chef de division du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil.

Les hommes de M. Martin et un camion du SSIAL ont été dépêchés du côté de Rigaud vendredi dernier.

Ce matin, ils se sont installés à Oka où ils resteront pour la semaine.