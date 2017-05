Saint-Bruno-de-Montarville se mobilise pour les collines Montérégiennes

Saint-Bruno-de-Montarville a lancé aujourd’hui un mouvement de mobilisation sur le territoire de la Montérégie, ayant pour but de protéger et de mettre en valeur les collines montérégiennes.

Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, M. Martin Murray était flanqué entre autres de son homologue de Mont-Saint-Hilaire Yves Corriveau.

Les deux hommes ont dit vouloir utiliser une approche qu’ils qualifient de volontariste, et ainsi prioriser une collaboration entre les différentes municipalités concernées.

Avoir une vision commune est d’ailleurs essentiel selon M. Murray.

« Comment on peut s’assurer de mettre en valeur ces montagnes-là, et que ça devienne, en quelque sorte, un élément de destination pour qu’on puisse se dire « eh bien, vous voyez y’a des collines montérégiennes et elles ont une réalité géologique » et au-delà de ça, une réalité que l’on peut éventuellement partager ».

Plusieurs rencontres avec les maires des différentes municipalités concernées auront lieu au cours des prochaines semaines et ce, jusqu’au début du processus électoral en septembre.

Sur la photo: Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire / Suzie Dubois, dg de la MRC Rouville / Laure Rodriguez, coordonnatrice des services municipaux de Saint-Paul-d’Abbotsford / Sylvie Raymond, mairesse de East Farnham et représentante de la MRC Brome-Mississquoi / Denise Papineau, conseillère municipale du Canton de Shefford / Alain Brière, maire de Rougemont / Isabelle Bérubé, conseillère municipale de Saint-Bruno-de-Montarville et Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville