De nouveaux travaux routiers à Saint-Lambert

Les résidents et automobilistes de Saint-Lambert s'apprêtent à traverser la dernière étape des travaux routiers sur un segment du territoire de la municipalité.

Cette fois-ci le secteur de l'avenue Mortlake, entre les rues Green et Logan, fait l'objet de travaux dès le lundi 8 mai.

La Ville avise que cette première phase de travaux 2017 concerne l'aménagement paysager ainsi que refaire les entrées de garage en pavé uni.

L'entrepreneur doit compléter, plus tard cet année, la deuxième couche de pavage et cette section sera fermée à toute circulation durant 24 heures.

Saint-Lambert rappelle que l'avenue de Mortlake doit entièrement être refaite d'ici un an et que des travaux sont également prévus, un peu plus tard, de la rue Logan à la rue Robitaille.