Des citoyens s'informent sur les maladies des yeux

Des citoyens d'un peu partout en Montérégie ont profité du Salon dédié à la santé des yeux pour en apprendre davantage sur les risques liés à la perte de la vision et les précautions à prendre.

Le Salon était présenté à l'Hôtel Sandman de Longueuil vendredi et les sujets abordé portaient sur la prévention, le dépistage et les traitements.

D'ailleurs, le Président de l'Ordre des optométristes du Québec, Dr Langis Michaud, a offert une conférence sur la fragilité de la vision.

De plus, Marc Renaud du Centre d'information sur le Glaucome de McGill, a parlé du glaucome, une des maladies oculaires les plus fréquentes et méconnues.

Le Salon était organisé par l'INCA et TechnoVision.