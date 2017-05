Saint-Constant veut reprendre le contrôle du Quartier de la Gare

La Ville de Saint-Constant a acquis une partie des immeubles du Quartier de la Gare pour un peu plus de 14,7M $, afin de revamper son centre-ville.

Les bâtiments de la bibliothèque, de la BMO, la bande commerciale adjacente et le stationnement sont compris dans la transaction.

Une décision prise après qu'une analyse de coûts de la firme Raymond Chabot Grant Thorton ait conclu que les coûts associés à la location dépassaient de près de 40% ceux d'achat du terrain.

«Le bail étant terminé et les coûts annuels de location étant beaucoup plus élevés que ceux du marché, l'achat devenait la seule décision logique. En étant propriétaire, nous économiserons plusieurs centaines de milliers de dollars annuellement, ce qui nous permettra d'investir dans des projets de développement futurs. À terme, nous pourrions compter sur des revenus potentiels de location estimés à plus de 818 000 $ par an » explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

Le montant total d'achat sera financé avec un règlement d'emprunt amorti sur 25 ans.

En plus de cet achat, la Ville compte aménager un sentier qui reliera le parc multifonctionnel, le centre municipal et le Quartier de la Gare.

La Ville procède également à un appel d'intérêts afin d'attirer un campus collégial sur son territoire.

Jusqu'à présent trois établissements privés ont manifesté leur intérêt.