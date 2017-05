Caroline St-Hilaire sur le panel médias sociaux à l'UMQ

La mairesse de la Ville de Longueuil participait, vendredi matin, à un atelier sur l'utilisation des médias sociaux dans le cadre des assises annuels de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ).

L'atelier nommé, Médias sociaux : garder le contrôle, même quand on pense le perdre!, était animé par Michelle Blanc et comptait parmi son panel la mairesse St-Hilaire.

Celle-ci a évoqué l'évolution fulgurante de cet aspect depuis son arrivé en poste.

« En 2009, on était pratiquement inexistant sur aucune plateforme. Moi je suis arrivé, j'avais mon petit compte Facebook personnel, donc il y a eu beaucoup de changements en huit ans. La Ville a des comptes Facebook et Twitter. On a même engagé une ressource qui est dédiée à ça. On est toujours plus prêt du citoyen, parce qu'on parle souvent des médias sociaux dans l'absolu, mais ultimement c'est surtout pour être là pour les citoyens », explique la mairesse.

Caroline St-Hilaire en est à son dernier tour de piste comme mairesse de Longueuil et elle avait un conseil à donner à la personne qui prendra sa place.

« D'être présents. On n'a pas le choix d'y être [sur les réseaux sociaux]. Il faut savoir ce qui se dit sur nous, il faut pouvoir parler de nous et parler aux citoyens » relate Mme St-Hilaire.